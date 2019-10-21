İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1'i gri listede olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Lice kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1’i Gri Liste’de olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen "Fedai Koçer" kod adlı Yusuf Demir’in terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer aldığı tespit edildi.

MARDİN VE BİTLİS'TE 5 TERÖRİST

Ayrıca, Mardin Derik ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3, Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bugün gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında; 1’i Gri Liste’de olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz hale getirildi.