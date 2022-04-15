3,5 ayda 29 suç örgütü çökertildi

Bu operasyonlarda, 760 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 214 şüpheli şahıs tutuklandı.

KOM Daire Başkanlığınca yürütülen planlı operasyonlar esnasında; 112 tabanca, 4 uzun namlulu silah, 33 av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca, 4.280 adet farklı çap ve markalarda fişek 563 çek-senet ele geçirildi.