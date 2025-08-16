Habertürk
        29 ilde FETÖ operasyonu: 49 gözaltı | SON DAKİKA HABERİ

        29 ilde FETÖ operasyonu: 49 gözaltı, 39 tutuklama!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 29 ilde FETÖ'ye yönelik jandarmamız tarafından son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda; 49 şüpheliyi yakaladık. 39'u tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2025 - 07:51 Güncelleme: 16.08.2025 - 09:22
        29 ilde FETÖ operasyonu: 49 gözaltı, 39 tutuklama!
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, jandarma tarafından son 10 gün içinde Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop ve Yozgat olmak üzere 29 ilde operasyonlar düzenlendi.

        39 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 49 şüpheli yakalanırken 39’u tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu: çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

        #fetö operasyonu
