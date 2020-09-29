Analistler, dolar endeksinin seyrinin yanı sıra jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının, altının ons fiyatına yön vermeye devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın saat 11.00'de açıklayacağı Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) takip edileceğini vurgulayan analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündemin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların önemli destek konumunda bulunduğunu belirterek, bu seviyenin altına inilmesi halinde 1.835 doların destek, üzerinde kalınması durumunda ise 1.900 doların direnç olarak takip edileceğini bildirdi.