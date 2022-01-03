28 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 28 milletvekili hakkında 40 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sunuldu
HDP'den Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 2, Iğdır Milletvekili Habip Eksik, İstanbul Milletvekilleri Dilşat Canbaz Kaya, Oya Ersoy, Hüda Kaya, Hakkı Saruhan Oluç'un 1'er, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın 2, Van Milletvekilleri Murat Sarısaç'ın 3, Tayip Temel, Sezai Temelli'nin 2'şer, Muazzez Orhan Işık'ın 1, Şırnak Milletvekilleri Hüseyin Kaçmaz, Nuran İmir'in 2, Diyarbakır Milletvekilleri Semra Güzel'in 2, İmam Taşçıer, Garo Paylan'ın 1'er, Ağrı Milletvekilleri Berdan Öztürk'ün 2, Abdullah Koç, Dirayet Taşdemir, Muş Milletvekilleri Mensur Işık, Sevin Coşkun, İzmir Milletvekili Murat Cepni, Adana Milletvekili Tulay Hatımoğlları, Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün 1'er, Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün 2, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 1'er, DBP Eş Genel Başkanı Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in 2 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na ulaştı. 28 milletvekili hakkındaki 40 yeni dokunulmazlık dosyası, Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.
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