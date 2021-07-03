TEİAŞ'ın özelleştirmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Özelleştirmenin hazırlık işlemlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından işbirliği içerisinde yürütüleceği belirtildi.
2001 yılında TEAŞ'ın yeniden yapılandırılması sonrasında oluşan 3 kamu iktisadi teşekkülünden biri olan TEİAŞ'in başlıca faaliyet alanı elektrik santrallerinde üretilen enerjiyi yüksek gerilim hatlarıyla şehirlerdeki trafo merkezlerine iletmek yani Türkiye'de üretilen elektriğin tüketiciye dağıtımını sağlayan ve dağıtım şebekesine aktarımından sorumlu başlıca kurum TEİAŞ.
ELEKTRİĞİN ANA OMURGASI
Elektriğin ana omurgası konumundaki TEİAŞ'in faaliyetleri arasında yeni iletim tesislerinin etüt ve planlaması, mevcut ve yeni kurulacak tesisleri işletmek, illetim şebekesi kayıplarını karşılamak üzere gerek duyulursa elektrik enerjisi satın almak ve enerji iletim hatları kapsamındaki fiber optik kablo projeleri de bulunuyor.
Açıklanan son faaliyet raporuna göre TEİAŞ, 68 bin 204 km uzunluğunda enerji iletim hattına, 26 bin 765 km fiber optik altyapıya, 736 trafo merkezine ve yaklaşık 305 bin GWh elektrik enerjisi üretimine sahip.
Türkiye Petrolleri (TPAO), BOTAŞ, TCDD ve belediyeler sistem kullanımı ve işletimi kapsamında TEİAŞ'ın hizmet verdiği başlıca paydaşlar arasında.
KÂRINI BİR SENEDE ÜÇE KATLADI
8 binden fazla personeli bulunan TEİAŞ, Türkiye'de YEKDEM de dahil olmak üzere enerji piyasalarının işletilmesinden sorumlu olan Enerji Piyasaları İşletmeleri (EPİAŞ) şirketinde de yüzde 30 paya sahip. EPİAŞ, dün açıklanan Fortune 500 listesinde 100 milyar TL'yi aşan geliriyle uzun süredir listenin başındaki TÜPRAŞ'ı geçerek zirvenin yeni sahibi ve Türkiye'nin en büyük şirketi olmuştu.
Açıklanan son finansal tablolara göre, TEİAŞ'ın aktif büyüklüğü 27.8 milyar TL'yi aştı. Net satışları 14.8 milyar TL olan şirketin faaliyet kârı 2020 yılında 6.1 milyar TL oldu. Önceki yıl 1.6 milyar TL olan net dönem kârı ise 2020 yılı sonunda 3 katına çıkarak 4.84 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Net kâr marjı oranı ise son 5 senede 0.05 seviyesinden 0.25'e çıktı.
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