Altın fiyatları ne kadar? sorusu 26 Ocak Çarşamba günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. FED Ocak ayı faiz kararı öncesinde yatırımcılar altın fiyatlarındaki aşağı ve yukarı yönlü hareketlenmeyi yakından takip ediyor. Canlı 24 ayar külçe altının gram fiyatı 804,33 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 5.216,90 liradan işlem görüyor. İşte, 26 Ocak 2022 canlı altın fiyatları...