26 Haziran koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; ağır hasta sayısı 737 oldu, 7 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 261 bin 892'ye yükseldi.

26 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

26 Haziran koronavirüs tablosu açıklandığında haberimizde yer alacak.



25 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 25 Haziran saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 31 milyon 708 bin 898, ikinci doz aşı 14 milyon 771 bin 294 oldu. Böylece doz miktarı, 46 milyon 480 bin 192'ye yükseldi.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 6 milyon 94 bin 684, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 409 bin 804, toplam 8 milyon 504 bin 488, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 617 bin 916, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 238 bin 326, toplam 3 milyon 856 bin 242, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 109 bin 395, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 3 bin 355, toplam 3 milyon 112 bin 759 doz olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 936 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 630 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 477 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 737 oldu, 7 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 261 bin 892'ye yükseldi.

Test sayısı 59 milyon 667 bin 586'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 398 bin 878, vefat sayısı 49 bin 473 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası kapsamında sanatçı Okan Bayülgen'in yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, sanatçı Bayülgen'in vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Okan Bayülgen, "Ben de yerli, yabancı aşı karşıtı yazıları okudum, videoları izledim. Biliyorum, birçok kişinin aklı çeliniyor. Sonra doktor arkadaşlarıma sordum. Kovid-19'un ölümcül etkilerine karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok. Ben doktorlara inanıyorum, doktorları dinliyorum. Size de tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da kentin en işlek yerleri arasında bulunan 2 alışveriş merkezi ile Sur ilçesindeki tarihi Ulucami avlusunda kurulan mobil aşı noktalarında hizmet verilmeye başlandı.

Aşı noktalarına gelen vatandaşlar yapılan bilgilendirmenin ardından sağlık çalışanlarınca aşılanıyor. İlk etapta dönüşümlü 90 personelin hizmet verdiği noktaların sayısının artırılması planlanıyor.

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama oranı en yüksek 10 il arasında 1. sırada yer alan Edirne'de aşı merkezlerinde de yoğunluk sürüyor.

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı sayısı 45 milyon 500 bini aştı.

Sağlık Bakanlığınca toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla kampanya başlatılarak aşılamanın hızlandırılmasının ardından 1-24 Haziran'da 16 milyon 400 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Böylece şu ana kadar yapılan Kovid-19 aşılarının üçte birinden fazlası haziranda uygulandı.

"Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılanan yaş ve meslek gruplarında da bu ay hızlı ilerleme sağlandı.

Bakan Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama oranı en yüksek 10 ilin Edirne, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Muğla, Burdur, Bilecik ve Sinop olduğunu açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılama oranı en yüksek 10 ilin bulunduğu tabloya yer vererek, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın." ifadelerini kullandı.