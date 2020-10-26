Altın fiyatları vatandaş ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 491,07 liradan, çeyrek altın ise 803,57 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar? İşte, 26 Ekim 2020 altın fiyatlarında son durum...