25 gün sonra bulunmuştu! Ahbap devrede!

DHA

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal İsaalan Mahalle Muhtarı Ramazan Kocabıyık, Kurban Bayramının 1'inci günü sabah saatlerinde sahibi olduğu boğayı kesmek için Yenice Mahallesi'ne getirdi.

BOĞA 25 GÜN SONRA BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre kesim öncesinde kaçan boğa, bulunamadı. 3 Ağustos Çarşamba günü Kepsut Belediyesi'ne, Kayaeli Mahallesi'nde bir boğa bulundu ihbarı geldi.

DÜĞÜNDE KESECEĞİNİ AÇIKLADI

Bölgeye giden ekipler, boğanın Kocabıyık'a ait olduğunu tespit etti. Boğanın 25 gün sonra bulunmasının ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Ramazan Kocabıyık, boğayı 1 hafta sonra oğlunun düğününde keseceğini söyledi.

AHBAP DERNEĞİ HAREKETE GEÇTİ

Durumdan haberdar olan ünlü sanatçı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği, hayvanın kesilmemesi için harekete geçti.

ÇİFTLİKTE BAKIMI YAPILACAK

Muhtar Kocabıyık boğayı kesmek istediğini söylerken, Ahbap ise hayvanın bu kadar direndiği düşüncesiyle, boğayı sahiplenip, bir çiftlikte bakılarak korunmasını sağlamak istedi.

TARAFLAR PAZARLIK YAPACAK

Son durumu boğa sahibi Kocabıyık ile Ahbap Derneği arasında gerçekleşecek pazarlık belirleyecek.