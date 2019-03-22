Rekabet Kurulu, internet sitesinde yaptığı açıklamada 24 yaş meyve sebze toptancısına soruşturma açıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada; "Yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı ile iştigal eden teşebbüslerin rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti"nin yapılacağı belirtildi.
Rekabet Kurulu geçen haftalarda 23 market ve gübre üreticileri ile Google, Türk Telekom ve Digiturk'e soruşturma açmış, 19 beyaz et üreticisine de ceza kesmişti.
Soruşturmaya tabi olan kuruluşlar şöyle:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde (Ataşehir Şubesi) faaliyet gösteren;
- Akyol Gıda Tarım Ürünleri Sera Ambalaj Nak. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
- Canan Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
- Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Çobanlar Güven Gıda Tarım Ürünleri Sera Ambalaj Nak. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
- Gencer Meyve Ticaret Ltd. Şti.
- Güven Öz Gıda Tarım Nakliyat İnşaat İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.
- Özdemir Gıda Sebze Meyve Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde (Bayrampaşa Şubesi) faaliyet gösteren;
- Dayan Yaş Meyve Sebze San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Fahrettin Bakırcı
- Hasdayan Tarım Ürünleri Gıda Turz. İnş. Teks. Tic. Ltd. Şti.
- Her Halim Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
- Köklü Aksoy Kardeşler Tarım Ürünleri Gıda Nak. İnş. Ltd. Şti.
- Sönmez Gıda Tarım Ürünleri Nak. Amb. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
- Süleyman Beğenilmiş
Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde faaliyet gösteren;
- Adnan Coşkun Ticaret
- Babacan-45 Gıda Nakliyat İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Gündüz Mey-Pak Gıda İnş. Taş. Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Tic. Ltd. Şti.
- Harun Acıelma
- MBK Grup Tarım Ürünleri Hayvancılık İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
- Muharrem Bayan
- Umut 14 Gıda Nakliyat İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde faaliyet gösteren;
- Burunsuzlar Sebze Meyve Otomotiv Tarım Emlak Tic. Ltd. Şti.
- Eymen Sebze Meyve Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Rahva Tarım Ürünleri Gıda İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
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