Altının ons fiyatı, geçen haftayı yüzde 0,9'luk yükselişle 1.874 dolardan tamamlamasının ardından bugün de yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.839 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, jeopolitik riskler ve enflasyon endişelerinin küresel çapta risk algısını etkileyen temel faktörler olmaya devam ettiğini belirterek, çarşamba günü gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediğini ve varlık fiyatlarında yön arayışının öne çıktığını söyledi.

Bugün Avro Bölgesi ve Almanya'da hizmet ve imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 dolar ve 1.790 doların destek, 1.870 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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