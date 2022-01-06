23 yaşındaydı! Çantadaki kahreden not!

İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki B.Y., 6 gün önce ailesine “Arkadaşlarıma gidiyorum” diyerek evden ayrıldı.

KISA SÜRE ÖNCE ATAMASI YAPILDI

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olan ve kısa süre önce İstanbul’a ataması yapılan B.Y’ye ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

İHA'da yer alan son dakika haberine göre 6 gün boyunca arama çalışmalarını sürdüren aile, Motosikletli Polis Timleri ile beraber kayıp oğullarını Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanının içerisinden geçen dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü buldu.

AİLE ÜYELERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haber üzerine çok sayıda ekibin sevk edildiği olay yerinde sinir krizi geçiren aile üyeleri, ayakta durmakta güçlük çekti.

GERİYE ÇANTASINDAN ÇIKAN NOT KALDI

Genç hemşire B.Y'nin şüpheli ölümünün intihar mı yoksa cinayete mi olduğunun anlaşılması için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada B.Y’nin çantasından, "Ölümünden hiç kimse sorumlu değildir" yazılı not çıktı.

ÖLÜMÜNDE ŞÜPHE BULUNMADI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yapılan otopsi de, B.Y.'nin ölümünce şüpheli bir duruma rastlanılamadığı ve genç sağlıkçının intihar ettiğinin kesinleştiği bildirildi.

UZUN SÜRE KAN KAYBETMİŞ

B.Y'nin falçata ile boğazı ile bileğini kestiği, ancak bu kesiklerin hayati tehlike arz etmeyecek şekilde olduğu, 23 yaşındaki hemşirenin uzun süre boyunca aşırı kan kaybetmiş olması sonucu hayatını kaybettiği raporda yer aldı. Cenazesi bugün toprağa verilecek olan B.Y'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.