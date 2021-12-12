22 yaşındaki genç, alacak kavgasında öldürüldü!

Korkunç olayda Mehmet Akif Bingül (22), ilçedeki bir sokakta bıçakla göğsünden yaralanmış halde bulundu.

AA'nın haberine göre, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bingül, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, Bingül'ü bıçakladığı ve olayın ardından kaçtığı öne sürülen 17 yaşındaki cinayet şüphelisi N.B.Ç'yi gözaltına aldı.

N.B.Ç'nin ifadesinde Bingül'ü alacak verecek meselesi nedeniyle bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Zanlı, ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.