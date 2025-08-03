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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 22 insan taciri tutuklandı! | Son dakika haberleri

        22 insan taciri tutuklandı!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "36 ilde düzensiz göçe yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 102 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 393 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlerden 22'si tutuklandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 10:03 Güncelleme: 03.08.2025 - 10:32
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        22 insan taciri tutuklandı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 ilde düzensiz göçe yönelik operasyonlarda; 102 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 393 düzensiz göçmenin yakalandığını, organizatörlerden 22'sinin tutuklandığını açıkladı.

        DHA'nın haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçe yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde son bir haftadır yürütülen çalışmaları, sosyal medya hesabından paylaştı.

        Buna göre; 36 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen operasyonlarda, 102 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 393 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerden 22'si çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı, diğerlerinin ise işlemleri devam ediyor. Düzensiz göçmenlerin ise sınır dışı edilmesine yönelik işlem başlatıldı.

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