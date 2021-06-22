SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Elenen isim Berkay Yuvakuran oldu.

Berkay "Hayallerimi yaşadım. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Büyüdüm. Çok farklı insanlarla tanıştım. Buraya gelmeden önce de iz bırakan bir yarışmacı olmak istemiştim. Burada olduğum için çok mutluyum. Bana bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. " dedi.