Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları haftanın başında yakaladığı yukarı yönlü seyrini, 22 Aralık haftasonu itibariyle de devam ediyor. Ekonomi gündemini yakından takip edenler ve yatırımcılar "Gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. Gram altın 214 lira, çeyrek altın ise 350 lira civarında işlem görüyor. İşte, 22 Aralık güncel altın fiyatları...