Analistler altın yorumlarında, İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan yeni türüne yönelik "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıtın olmadığı açıklamalarının, altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün, ABD'de büyüme, tüketici güven endeksi ve mevcut konut satışları verileriyle birlikte Kovid-19'un yeni türüne ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.880 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 22 Aralık Salı günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 463,79 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.016,85 liradan işlem görüyor. İşte 22 Aralık çeyrek altın gram altın fiyatları anlık 2020...