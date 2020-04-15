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Koronavirüs tedbirleri kapsamında nakdi yardımların başladığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2.1 milyon aileye 1000 TL yardım ulaştığını bildirdi. Çok yakın zamanda 4.4 milyon ailenin tamamına yardımların ulaşacağını söyledi.

Bakan Albayrak Twitter üzerinden paylaştığı videoyla son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Albayrak "Temel ihtiyaçları için 2.1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar liralık kaynak tahsis edildi" dedi.

ÖZEL BANKALARA MESAJ

Vatandaşların özel bankalarla yaşadığı sıkıntıları bildiklerini belirten Bakan Albayrak "Özel bankaların mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkardığını duyuyoruz. Bunun üzerine gideceğiz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Albayrak bunun aynında esnaf için tahsis edilen toplam finansman rakamının, Paraf Kart ile birlikte toplam 6 milyar 737 milyon liraya ulaştığını belirtti. 'İş'e Devam' desteğine başvuran şirket sayısının ise 67 bin 229'a ulaştığı bilgisini veren Albayrak "İş'e Devam desteğiyle sanayicimize 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis ettik" dedi.

Bakan Albayrak bunun yanında son günlerde artan 'IMF' tartışmalarıyla ilgili olarak "Hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek ya da yardım talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz" açıklamasında bulundu.