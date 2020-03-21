İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 507,00 lira, Cumhuriyet altını 2.077,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,11 düşüşle 312,20 liradan işlem gördü.

Analistler, dün ABD Merkez Bankasının (Fed),piyasaların likidite konusunda sorun yaşamaması için attığı adımlara bir yenisini daha eklediğini ve 9 merkez bankasıyla daha yeni swap hatları oluşturma kararı aldığını anımsatarak, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) da politika faizini 15 baz puan indirerek yüzde 0,10’a düşürdüğünü, varlık alımlarını 200 milyar sterlin artırdığını belirtti.