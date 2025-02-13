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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 2024'te aranan 197 bin 940 kişi yakalandı

        2024'te aranan 197 bin 940 kişi yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılı içerisinde mahkemeler tarafından yakalama kararı verilen ve aranan 197 bin 940 kişinin yakalandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 08:14 Güncelleme: 13.02.2025 - 08:25
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        2024'te aranan 197 bin 940 kişi yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli bizden kaçamadı" açıklamasında bulundu.

        İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüphelinin yakalandığını belirterek, "2024 yılı içerisinde (1 Ocak-31 Aralık 2024) mahkemelerimizce yakalama kararı verilen ve aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda; 0-5 yıldır aranmakta olan 195 bin 790 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan bin 249 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 901 şahıs olmak üzere toplam 197 bin 940 kişi yakalandı" bilgisini verdi.

        "Hapis araması olan ve adaletten kaçmaya çalışanların, ellerini kollarını sallayarak sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyiz. Eninde sonunda yakalarız. Bizden kaçış yok" diyen Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Geçen hafta da; Karabük’te 10 yıldır aranan ve hakkında toplam 59 ayrı aranma kaydından 48 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs yakalandı. Karabük İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından 10 yıldır aranan A.E. isimli şahıs yakalandı."

        Bakan Yerlikaya, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin tebrik ederek, "Hapis kararıyla arananlar için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. Durumundan şüphelendiğiniz kişileri 112’ye bildirin. Biz gereğini yapalım" uyarısını yaptı.

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