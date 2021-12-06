2021 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi. Kasapoğlu, öğrencilerin heyecanla beklediği Aralık ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu.

2021 ARALIK KYK BURSLARI VE KREDİLERİ HESAPLARA YATTI MI?

Bakan Kasapoğlu, 2021 Aralık ayı ödemelerine ilişkin "Aralık ayı burs ve kredi ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık.

Koyu onay işareti 2021 yılı içerisinde 1 milyon 417 bin 707 öğrenci arkadaşımıza 9.5 milyar TL ödeme yaptık.

Megafonlu tezahürat Her zaman ve her koşulda öğrenci arkadaşlarımızın yanındayız." dedi.

Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödemeleri ödeme takvimi şöyle:

TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar için KYK burs ve kredi ödemeleri ayın 6'sında

TC kimlik numarasının sonu '2' olanlar 7'sinde,

TC kimlik numarasının sonu '4' olanlar 8'inde,

TC kimlik numarasının sonu '6' olanlar 9'unda,

TC kimlik numarasının sonu '8' olanlar 10'unda ödenecek.

2021 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı KYK burs ve kredi ücretleri şöyle:

KYK Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL,

KYK Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL,

KYK doktora burs ve kredi ücreti: 1950 TL