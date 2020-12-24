KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı!

ÖSYM KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu merak konusu oldu. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Devlet memuru olmak isteyen adaylar sınav sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, KPSS ortaöğretim 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları tarihi...

2020 ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının online olarak yayınlandığını duyurdu. ÖSYM "22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Aralık 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler." açıklamasında bulundu.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ORTAÖĞRETİM CEVAP KAĞITLARI DA AÇIKLANDI

ÖSYM, sınava katılan adayların cevap kağıtlarını da erişime açtı. Memur adayları 10 gün süre ile cevap kağıtlarını görüntüleyebilecek.

ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde;

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

KPSS ORTAÖĞRETİM CEVAP KAĞITLARI GİRİŞ EKRANI

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILDI?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.



Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.