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Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim-öğretim yılı açılışında Ankara Muazzez Karaçay İlkokulu öğretmenleriyle saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu, ilk ders zilini çaldı. Bakan Selçuk öğrencilerin canlı dersine de katılacak.

Uzaktan eğitimin ilk ders zilini çalan Bakan Selçuk, "Çocuklarımız için okul yöneticilerimizle öğretmenlerimizle hazırız. TRT EBA televizyonunda ders programlarımız hazır. Uzaktan eğitimi ayın 18'ine kadar sürdüreceğiz. 21 Eylül için gerekli işlemler sürüyor. Canlı sınıflarımız var. Canlı sınıflarımızın EBA platformunda yapılması mümkün. Bütün öğretmenlerimizin öğrencilerimizin neyi nasıl yapacağıyla ilgili bütün kurallar, ders çizelgeleri ortaya konulmuş vaziyette. Erişimi güç olan çocuklarımız için de hazırlarımız sürüyor. Bunlardan biri 5 binin üzerindeki EBA destek çalışmamız. Tüm hızımızla çalışmamız başladı. Evlerimizdeki şimdilik çalışma köşelerimizin hazırlanması. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum" dedi.

DERS PROGRAMI BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yeni eğitim öğretim yılının yarın başlayacağını anımsatarak, EBA canlı ders programını paylaştı. Detaylı bilgi için öğrenci ve velileri 'http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr' adreslerine yönlendiren Bakan Selçuk, öğrencilere şöyle seslendi:

"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."