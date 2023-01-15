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Antalya'da 200 işçinin kaldığı konteyner alev alev yandı

Antalya'da şehir hastanesi inşaatında 200 işçinin kaldığı konteyner yandı. Olayda can kaybı olmazken konteyner kullanılamaz hale geldi

Giriş: 15.01.2023 - 16:05 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Antalya'da korkutucu anlar! 200 işçinin kaldığı konteynerde yangın çıktı! - Haberler
200 işçinin kaldığı konteynerde yangın çıktı
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DHA

Antalya'da yapımı devam eden şehir hastanesinde yaklaşık 200 işçinin kaldığı konteyner yandı.

DHA'nın haberine göre yangında can kaybı olmazken, işçilerin konaklamak için kaldığı konteyner kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Antalya Şehir Hastanesi'nin yapımında çalışan işçilerin konaklaması için yapılan konteynerde meydana geldi. 200 kişinin kaldığı konteynerden duman ve alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KISA SÜRE SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, işçilerin de ekiplere yardım ettiği görüldü. Yangın dolayısıyla diğer konteynerde kalan işçiler alandan tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, işçiler dumandan etkilenenlere ayran verdi. Yangında yaralanan ve can kaybı olmazken, yaklaşık 200 işçinin kaldığı konteyner ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni itfaiye ve polis ekiplerinin yapacağı çalışmayla belirlenecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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