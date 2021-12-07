20 günde bir geçen tren! Kaderin böylesi!

DHA

Burdur'da saat 08.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde, Afyonkarahisar yönüne giden makinistliğini H.Z.´nin yaptığı 74023 sefer sayılı yük treni, raylardan geçmek isteyen Serpil Erçömek'e çarptı.

TREN 100 METRE SONRA DURABİLDİ

DHA'da yer alan habere göre yaklaşık 100 metre trenin altında sürüklenen Erçömek, hayatını kaybetti. Erçömek'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi´nin morguna gönderildi.

ŞEMSİYESİYLE YÜZÜNÜ KAPATMIŞ İDDİASI

Yağmurdan dolayı şemsiyesini yüzüne doğru kapatan Serpil Erçömek´in treni fark etmediğini ve korna sesini duymadığını söyleyen makinist ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ÇOCUĞUNU OKULA BIRAKMIŞTI

Serpil Erçömek'in, çocuğunu USO İlkokulu'na bıraktıktan sonra evine dönerken kazanın olduğu belirtildi. Yük treninin ise 20 günde bir o hattan geçtiği belirtildi.

AYNI YERDE 3 ÖLÜMLÜ KAZA

Kaza sonrası bölgedeki mahalle muhtarları, aynı yere daha önce de 3 kez ölümle sonuçlanan kaza yaşandığını anlattı. Bölgeye üst geçit yapılmasını isteyen Menderes Mahallesi Muhtarı Kadir Yalçın, "Defalarca yetkililere bildirdik. Gelen cevapta 'bu yıl ödenek yok', denilip 2023'e ertelendi. Çocuklarımız ölmesin. Bizim 2 kilometre aralıkla yaya geçidi ve hemzemin geçidimiz yok. Duyarsız kalıyorlar. Çocuklarımızı kaybettik, bir velimizi daha kaybettik" dedi.

"GEÇİT YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Şirinevler Mahallesi Muhtarı Ahmet Emre ise, "Üzücü bir olay yaşadık. Her toplantıda sorumuzu dile getiriyoruz ama duyarsız kalınıyor. İnsanlar ölüyor. Burada benim küçüklüğümde alttan bir geçit vardı. Yolun yükselmesinden dolayı onu kapattılar. Geçit yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.