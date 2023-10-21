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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 2 yavru kediyi keserek öldüren şüpheli: Kasaplık yaptığımız için işi profesyonelce hallettim

        2 yavru kediyi keserek öldüren şüpheli: Kasaplık yaptığımız için işi profesyonelce hallettim

        Muğla'nın Datça ilçesinde iki yavru kediyi vahşi şekilde öldüren zanlı ifadesinde, kasaplık yaptığı için kedileri profesyonelce kestiğini söyledi. Zanlı ev hapsine alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 12:18 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:18
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        2 kediyi öldürdü! "Kasap olduğum için..."
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        Muğla'nın Datça ilçesinde, 2 yavru kedinin boğazlarını çakıyla kesip, parçalara ayıran ve sevk edildiği adliyede ev hapsi verilen Polat K.´nin (17) savcılık ifadesi ortaya çıktı. Olay sırasında alkollü olduğunu öne süren Polat K., kasaplık yaptığı için kedileri profesyonelce kestiğini, ardından parçalarını, daha önce kendisine 'Deli' dediği için husumet beslediği Tüge Temizler'in bahçesine atığını söyledi.

        Datça'nın Karaköy Mahallesi'nde 10 Ekim'de Tüge Temizler'in bahçesinde baktığı 2 yavru kedi, parçalanarak öldürüldü. Temizler'in ihbarı üzerine jandarma ekipleri, inceleme başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla şüpheli olarak Polat K., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Polat K.'ye (17), ev hapsi verildi.

        "YAPARKEN PİŞMAN DEĞİLDİM"

        Bu arada Polat K.'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Polat K. ifadesinde, sokakta bulduğu 2 yavru kediyi yakaladıktan sonra iple bağladığını belirtip, "Eski ev, diye tabir edilen yere götürdüm. Yanımda bulunan çakı ile kedilerin boğazını kesip, parçalara ayırdım. Eylemleri gerçekleştirirken yanımda kimse yoktu. Alkollüydüm. O sıra hiç bir şey hissetmedim. Şu an pişmanım ama yaparken pişman değildim" dedi.

        "KESTİĞİM KEDİ YAVRULARININ PARÇALARINI POŞETE KOYDUM"

        Polat K., kedileri kestiği sırada etrafın kan olması nedeniyle evde bulunan kova ile okul bahçesinden su taşıyarak olay yerini temizlediğini de ifadesinde anlattı. Kasaplık yapmaları nedeniyle işini profesyonelce halledip, kedileri kestiğini belirten Polat K., ifadesinde ayrıca, "Kestiğim kedilerin parçalarını poşete koydum. Tüge Temizler'in evinin oraya gittim. Bahçe içerisine girmeden poşetten teker teker kedi parçalarını çıkararak bahçeye fırlattım. Onun bahçesine atmamdaki sebep ise bana 'Deli' deyip, hakaret etmesiydi. Bu nedenle kendisine husumet besliyordum" ifadelerini kullandı.

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