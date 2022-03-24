2 metrelik karla mücadele böyle görüntülendi!

Bingöl'de, kar yağışı aralıklı olarak etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 2 metreyi aştığı görülürken, ekiplerin verdiği mücadele de kameraya yansıdı.

İHA'nın haberine göre, paylaşılan bir videoda kapanan yolu açmaya çalışan kepçe operatörünün zorlu mücadelesi görüldü. Öte yandan, karla mücadelenin aralıksız sürdüğü bildirildi.

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