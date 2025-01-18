2. Lig ve 3. Lig'de sonuçlar
Nesine 2. Lig'de 18. hafta iki grupta yapılan 5 maçla başladı. Nesine 3. Lig'de ise 16. haftada 5 karşılaşma oynandı
Nesine 2. Lig
Beyaz Grup
İnegölspor-Altınordu: 0-0
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Batman Petrolspor: 3-0
Kırmızı Grup
Serik Belediyespor-Ankara Demirspor: 2-2
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Motolux 68 Aksarayspor: 1-0
Ülkea Nazillispor-Giresunspor: 4-2
Nesine 3. Lig
1. Grup:
Silifke Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 2-3
2. Grup:
Silivrispor-Smart Holding Çayelispor: 2-1
3. Grup:
52 Orduspor-Osmaniyespor: 2-1
4. Grup:
Bursa Nilüfer Futbol-7 Eylül Turgutlu 1984: 3-0
İzmir Çoruhlu FK-Denizlispor: 2-0