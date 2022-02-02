2 kişiyi rehin alan torbacılara baskın

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcıları silah zoruyla 2 kişiyi rehin aldı, o anları videoya çekti. Şahısların şikâyeti üzerine yabancı uyruklu uyuşturucu satıcıları baskınla gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde bulunan telefondan ise rehin aldıkları anlara ilişkin görüntüler çıktı.

Olay, 22 Ocak Esenyurt Akevler Mahallesi'nde yaşandı. Yabancı uyruklu Saleh H. ve Muaz K., yine yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıslar tarafından silah zoruyla rehin alındı. Bir süre sonra şahısların elinden kurtulan Saleh H. ve Muaz K., polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

Harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şahısların ikamet ettiği eve baskın yaparak olaya karışan yabancı uyruklu 3 şahsı gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise evde 113 gram metanfetamin, 105 gram kubar esrar, 1.8 gram kokain, 38 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ve olayda kullanıldığı düşünülen 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet bıçak ele geçirildi.

Polis ekiplerinin baskın yaptığı evde rehin alınan şahısların pasaportları da bulundu. Uyuşturucu satıcıları, emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.