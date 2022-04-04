Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ahmet Gazi S, İbrahim Y. ve tarafların avukatları katıldı.
AA'da yer alan habere göre, duruşmada söz alan sanık Ahmet Gazi S, o dönemde yönetici olmadığını belirterek, beraatini istedi.
Sanık İbrahim Y. de, görevlerini yapıp binayı boşalttıklarını belirterek, binanın yıkıldığı tarihte yönetici olmadığını söyledi.
Mahkeme, sanıklar Ahmet Gazi S, İbrahim Y. ve Fuat Y'nin üzerlerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 13 Ocak 2017'de Zeytinburnu'nda 10 katlı bir binanın yıkıldığı, yıkılma sonucunda etrafa beton parçaları, taş, moloz yayılması nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği, birden fazla kişinin de yaralandığı belirtilmişti.
Alınan bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, raporda, sitenin yönetim kurulu üyeleri olan Ahmet Gazi S, İbrahim Y. ve Fuat Y hakkında, bina tahliye edildikten sonra yıkım işini geciktirme suretiyle çökmeye sebep oldukları gerekçesiyle kusur izafe edildiği kaydedilmişti.
İddianamede, sanıkların "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.
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