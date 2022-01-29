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Son dakika: 2 kişi öldü! 1 ağır yaralı! Barış buluşması katliamı!

Son dakika haberine göre Ağrı'nın Patnos ilçesinde barışmak için bir araya gelen husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Soruşturma başlatıldı. İki ailenin akraba olduğu öğrenildi

29.01.2022 - 14:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 2 kişi öldü! 1 ağır yaralı! Barış buluşması katliamı!
2 kişi öldü! 1 ağır yaralı! Barış buluşması katliamı!
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DHA

Ağrı'nın Patnos ilçesi Cumhuriyet Caddesi´nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

AKRABA AİLELER BARIŞ İÇİN BULUŞTU

DHA'da yer alan son dakika haberine göre aralarında 6 yıldır husumet bulunan akraba Bilici ve Karahan aileleri bugün barışmak için bir araya geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Burada taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada Reşat Bilici yaşamını yitirdi, Kemal Karahan ile aileleri barıştırmak için arabuluculuk yapan İdris Özkaya yaralandı.

ARABULUCULUK YAPAN DA ÖLDÜ

Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özkaya da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Güvenlik güçleri yeni bir olay yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

Olay sırasında cep telefonuyla çekilen görüntülerde ise silah sesleri duyuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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