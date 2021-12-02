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SON DAKİKA: 2 Aralık İstanbul su kesintileri ne, sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza, su kesintisi duyuruları

Hızla düşen hava sıcaklıkları İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı hava, İstanbul'da yaşanacak su kesintilerinin araştırılmasına neden oldu. İstanbullular, 2 Aralık Perşembe günü için açıklanan planlı su kesintilerini merak ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 2 Aralık Perşembe İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası su kesintileri neler? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

02.12.2021 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: 2 Aralık İstanbul su kesintileri ne, sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza, su kesintisi duyuruları

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında sağanak yağış ve lodosun etkisiyle meydana gelecek su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. 2 Aralık 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 2 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi

2 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 02.12.2021 08:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 2 ARALIK

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