Altın fiyatları ne kadar? sorusu 2 Ağustos 2021 günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 487,44 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.173,57 liradan işlem görüyor. İşte, 2 Ağustos 2021 canlı altın fiyatları...