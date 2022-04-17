2,5 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe!

AA

İlçede bir aile, Fethiye Devlet Hastanesine getirdikleri kız bebekleri E.K.'yi yatağında hareketsiz bulduklarını belirterek yardım istedi.

AA'da yer alan habere göre, yapılan muayenede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede burnunda kan olduğu tespit edilen bebeğin ölümü şüpheli bulundu.

Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılarak bebeğin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.​​​​​​​