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        19 yıl önce öldürülmüştü! Arzu Nihan Çelik davasında 25 yıl istendi

        İstanbul Fatih'te 5 Mayıs 2004 yılında Müzik Öğretmeni Arzu Nihan Çelik'in öldürülmesine ilişkin davada 19 yıl sonra mütalaa açıklandı. Savcı, iki sanık için 25 yıl hapis cezası istedi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 14:36
        19 yıl sonra 25 yıl istendi!
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        Fatih'te müzik öğretmeni iki çocuk annesi Arzu Nihan Çelik'i 5 Mayıs 2004'te kocasının azmettirmesi sonucu öldürdüğünü geçen sene itiraf eden Erkan Can ve olayda aracılık eden Ceyhan Özmaden'in yargılandıkları davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, iki sanık hakkında "Tasarlayarak birlikte kasten öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.

        19 yıl önce tabancayla vurularak öldürülen Arzu Nihal Çelik cinayeti, olayda tetiği kullanan Erkan Can'ın 26 Eylül 2022 tarihinde polise giderek suçunu itiraf etmesiyle aydınlanmıştı. Erkan Can ifadesinde, arkadaşı Ceyhan Özmaden ile birlikte olayı öldürülen kadının kocasının azmettirmesiyle işlediklerini söylemişti. Cinayeti azmettiren koca Şerafettin Çelik'in ise 2019 yılında öldüğü tespit edilmişti. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmaya, tutuklu sanıklar Erkan Can ve Ceyhan Özmaden getirildiler.

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        SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

        Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, somut olayda sanıkların azmettiren Şerafettin Çelik'in isteği doğrultusunda suç işlemeye karar verdikleri, Tekirdağ'da silah temin ettikten sonra İstanbul'a geldikleri, bir gece otelde kaldıktan sonra Arzu Nihan Çelik'in evine gittikleri, eylemi gerçekleştirdikten sonra kaçtıkları anlatıldı. Savcı, sanıkların müşterek fail olarak eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiklerini belirtti. Suçun azmettiricisi Şerafettin Çelik'in 2019'da vefat ettiğinin belirtilen mütalaada, sanıklar Erkan Can ile Ceyhan Özmaden'in cinayeti azmettirenin kim olduğunun ortaya çıkmasını sağladıkları gerekçesiyle "Tasarlayarak birlikte kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

        SON SAVUNMA İÇİN SÜRE TALEP ETTİLER

        Savunma yapan sanık Erkan Can kendi isteğiyle teslim olduğunu belirterek, "İddianamede oklar beni göstermektedir, halbuki bu dosyayı gerçeklerle birlikte önünüze getiren benim. Diğer sanık Ceyhan Özmaden'i 2000'li yılların başında tanıdım. O dönem bana 'bir ağabeyin hanımı fazla sosyalleşiyormuş' demişti" şeklinde konuştu.

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        Sanık Ceyhan Özmaden ise "Ben geçen celsedeki duruşmada, 'Yukarı çıkmadım. Bu bir namus cinayetiymiş, bana teklif edilseydi bunu kabul etmezdim' dedim. Ancak duruşma tutanağına ederdim diye geçmiş düzeltilsin" dedi. Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep ettiler.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek son savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Duruşma ertelendi.

        İDDİANAME

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Arzu Nihan Çelik'in eşi Şerafettin Çelik'in başka suçlardan cezaevinde olduğu dönemde karısı ve kendi kardeşinin arasında ilişki olduğundan şüphelendiğini, bu nedenle daha önce cezaevinde bir dönem birlikte kaldığı Ceyhan Özmaden ve Erkan Can aracılığıyla eşini ortadan kaldırmaya karar verdiği kaydedildi. Sanıklar Erkan Can ve Ceyhan Özmaden'in teklifi kabul ettiği ve kimin temin ettiği bilinmeyen cinayet silahı ile İstanbul'a geldiklerine yer verildi. Sanıkların Fatih'te bir otelde konakladıkları ve 5 Mayıs 2004'te 06.30 sularında Arzu Nihan Çelik'in evine gittikleri ve kapıyı açar açmaz sanık Erkan'ın bir el ateş ettiği ardından kaçmaya çalışırken yere düşen Çelik'i kafasından tutarak yakından bir el ateş daha ederek öldürdüğü yer aldı. Sanıkların eylemlerinin ardından olay yerinden kaçtıkları ve bindikleri vapurda suç aleti silahı Marmara Denizi'ne attığı yönünde ifadelerine değinildi. Suçun azmettiricisi Şerafettin Çelik'in 2019'da vefat ettiğinin belirtildiği iddianamede, sanıklar Erkan Can ile Ceyhan Özmaden'in cinayeti azmettirenin kim olduğunun ortaya çıkmasını sağladıkları da belirtilerek "Tasarlayarak birlikte kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

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