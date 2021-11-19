Yüz yüze eğitime geçilmesi ve azalan hava sıcaklıkları nedeniyle kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçiriliyor olması günlük korobavirüs vaka sayılarının merak edilmesine neden oluyor. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıyor. Güncel koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de koronavirüs pozitif vaka sayısı bir anda 22 bine geriledi. İşte merak edilenler..

19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 19 Kasım güncel vaka ve vefat sayıları henüz belli olmadı. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, 19 Kasım koronavirüs tablosunu paylaşınca haberimizde yer alacak.

GÜNCEL VAKA SAYIALRI NE?

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KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs tablosuna göre;

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 223 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,40, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,18 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 119 milyon 029 bin 798'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI!

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "AŞI İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.