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        Haberler Gündem Politika Son dakika: 18 yaşındaki Samet Koyun muhtar oldu

        18 yaşındaki Samet Koyun muhtar oldu

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinin Hisar Mahallesi'nde yapılan seçimlerde, 18 yaşındaki Samet Koyun muhtar seçildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:09 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:09
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        18'lik muhtar
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        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Mahalli İdareler Genel seçimlerinde 2 bin nüfuslu Hisar Mahallesi’ne muhtar adayı olan Samet Koyun (18), diğer adayları geride bırakarak muhtar seçildi.

        Domaniç ilçesine bağlı Hisar Mahallesi’nde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel seçimlerinde mevcut muhtar Cahit Demiröz, yeniden adaylık başvurusu yapmadı. Yerine ise 2 bin nüfuslu mahalleyi yönetmek için 11 kişi aday oldu. Seçimleri aldığı 160 oyla birinci tamamlayan Samet Koyun yeni muhtar seçildi.

        Samet Koyun, aday olacağı zaman genç yaşı nedeniyle kimsenin kendisine inanmadığını söyledi. Seçim çalışmalarını tamamladıktan sonra sandıktan birinci çıkan Koyun, görevi eski muhtar Cahit Demiröz’den devraldı. Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Koyun, “Beni destekleyenler Fatih'in İstanbul’u fethettiği yaşta olduğumu söyledi. İyi bir seçim dönemi geçirdik. 11 adayın olduğu seçim 8 oy farkla kazandım. Mahalle hizmet etmek için çok heyecanlıyım" dedi.

        Mahallede 3 dönemdir muhtar olan ve yeniden aday olmayan Cahit Demiröz ise görevi Samet Koyun’a devrederken, “İlçemizin en büyük mahallesi olan Hisar Mahallesi Muhtarlığını 3 dönem yaptım. Kendi isteğimle son seçimlerde de aday olmadım. Rozetimi Domaniç’in en genç Muhtar adayına devretmekten gururluyum, Allah utandırmasın" şeklinde konuştu.

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