Dünyanın durumuna göre altın fiyatlarındaki dalgalanmanın paralel olduğuna değinen Kaya, “Sene sonu dolar kuru 6 TL olarak öngörülüyordu, bu durum 8 TL’ye çıktı. Devletin müdahalesi ve Amerika’daki seçimlerin de netleşmesinden dolayı fiyatlar biraz aşağı indi. Dünyanın genel durumu ve içinde bulunduğumuz hastalıkla alakalı olarak insanlar parasını altına, dövize yatırdı bu noktada devlet bir müdahale etti. Bakalım işin sonu nereye varacak büyük ihtimalle yeniden yükselecek gibi duruyor" dedi.