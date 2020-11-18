Altın fiyatları vatandaş ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 18 Kasım 2020 güncel altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 469,11 liradan, çeyrek altın ise 763,58 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı 2020 bugün ne kadar? İşte, 18 Kasım 2020 altın fiyatlarında son durum...