Altın fiyatları ne kadar? sorusu 17 Temmuz 2021 günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 498,88 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.236,38 liradan işlem görüyor. İşte, 17 Temmuz 2021 canlı altın fiyatları...