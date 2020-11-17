17 Kasım 2020 güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları vatandaş ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 472,85 liradan, çeyrek altın ise 769,69 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar? İşte, 17 Kasım 2020 altın fiyatlarında son durum...