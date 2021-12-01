16 yaşındaydı! Kahreden olay!

Kayseri'de, 17 Ağustos gecesi, İncesu ilçesi Bahçesaray Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Berat A. (17) ile İkra Nur Türksoy (16), eğlenmek için arkadaşlarının evine gitti.
AV TÜFEĞİNİ ALIP TETİĞE BASTI
DHA'da yer alan habere göre Berat A., burada boş olduğunu sandığı av tüfeğini eline alıp tetiğe bastı. Tüfekten çıkan saçma, Türksoy'un başına isabet etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTENDİ
Sağlık ekibi, Türksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Berat A. ve arkadaşı Osman Ç. tutuklandı. Osman Ç., 21 Ekim'de tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
BASINA KAPALI OTURUM
Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Berat A. ile tutuksuz sanık Osman Ç. hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar eden sanıklar beraatlerini istedi.
"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" MÜEBBET İSTENDİ
Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasının hazır olduğunu belirterek, sanık Berat A.'nın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını, tutuksuz sanık Osman Ç.'nin ise beraatine hükmedilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, her 2 sanığın mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı avukatların savunmaları için erteledi.
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