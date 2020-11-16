16 Kasım 2020 güncel altın fiyatları nedir? Altın fiyatları vatandaş ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 471,56 liradan, çeyrek altın ise 767,84 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar? İşte, 16 Kasım 2020 altın fiyatlarında son durum...