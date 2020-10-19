DHA

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, yüz yüze eğitimin kademeli olarak belirli sınıf seviyelerinde başlamasının ardından ülke genelinde 12-16 Ekim'de okul servis araçları ve şoförlerine yönelik yoğunlaştırılmış denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre toplam 30 bin 260 okul servis aracının denetlendiği belirtilen açıklamada, "168 sürücü/aracın Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen hususlara uymadığı, 63 aracın yetkisiz/izinsiz taşımacılık yaptığı, 72 aracın fazla öğrenci taşıdığı tespit edildi. 159 araç trafikten men edildi.

Toplam 1997 trafik kural ihlali tespit edilerek idari yaptırım uygulandı. Türk Polis Teşkilatı olarak eğitim-öğretim dönemi boyunca çocuklarımızın trafik güvenliğine yönelik bu denetimlerin planlı ve periyodik olarak kararlılıkla yürütüleceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.