Önceki gün Pınaraltı köyündeki evinden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan Teyfik Kaynar'ın, ailesi tarafından yapılan kayıp başvurusu üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu cansız bedeninin dün toprağa gömülü halde bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında olayda kullandığı değerlendirilen av tüfeğiyle evinde yakalanan ve gözaltına alınan M.K'nin (15) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.