15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan vatandaşı polis ekipleri ikna etmeye çalıştı. O anları izlemek için yavaşlayan sürücüler ise köprüde trafiğe neden oldu.

Olay, sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir vatandaş köprüye geldi. Köprünün korkuluklarını aşan adam, intihar girişiminde bulundu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri intihar girişiminde bulunan vatandaşı ikna etmeye çalıştı. O sırada meraklı sürücüler ise yaşananları izlemek için yavaşlayınca köprüde trafik kilitlendi.