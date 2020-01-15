ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına ilişkin iyimserlik, Çin'e uygulanan gümrük tarifelerinin ikinci faz anlaşmaya kadar düşürülmeyeceği ve ABD seçimleri nedeniyle sürecin uzayabileceği tahminleri ile törpülendi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki bu gelişmenin risk iştahını görece azalttığını ve altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini kaydetti.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.552 dolardan işlem görüyor.