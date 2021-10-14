15 kişi demir sopa ile dövdü, nedenini o da bilmiyor!

Adana'da kaldırımda yürürken 15 kişinin demir sopalı saldırısına uğrayan genç, ölümden dönerken 2 arkadaşı da yaralandı. Hastanedeki yoğun bakım tedavi gören genç, "Ben ölümden döndüm ama neden bize saldırdıklarını bilmiyoruz" dedi.
İHA'nın haberine göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda 9 Ekim Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, Halil Can Safçı (27) iki arkadaşıyla birlikte bulvarda kaldırımda yürürken arkasından birileri bağırmaya başladı. Safçı döndüğünde şahsın üzerine geldiğini görüp sakinleştirmeye çalıştı.
Araya vatandaşlarında girmesiyle şahıs sakinleşti. Ancak Safçı yolun karşısına geçince bu şahıs tekrar saldırdı. Ardından etraftan ellerinde demir sopa olan 15 şahıs, gençleri darbetmeye başladı. Safçı ve iki arkadaşı feci şekilde dövüldü. Safçı, aldığı demir sopa darbeleri nedeniyle ağır yaralandı.
3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI
Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Safçı, kafasına aldığı darbelerden dolayı hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakım servisinde tedavi gördü. Üç gün yoğun bakımda tedavi gören Safçı, hayati tehlikeyi atlatınca tedavisine serviste devam edildi.
Safçı, yaşadıklarına bir anlam veremediğini şahsın kendisine neden saldırdığını bilmediğini belirterek, yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı: "Bir anda biri arkamızda bağırmaya üstünü başını yırtmaya başladı. Daha sonrada benim üzerime doğru geldi. Ben 'Ne oldu kardeşim sorunun ne?' dedim engellemeye çalıştım ama bana saldırdı. Sonra araya birileri girdi.
NEDEN BİZE SALDIRDIKLARINI BİLMİYORUZ
Biz yolumuza devam ettik. Ancak onlar 15 kişi birden demir sopalarla bize saldırdı. Beni öldüresiye dövdüler. Önce özel bir hastaneye götürmüşler, orada doktor 'Bu ölebilir hemen Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürün' demiş. Daha sonra beni buraya getirmişler. Ben ölümden döndüm ama neden bize saldırdıklarını bilmiyoruz. Benim iki arkadaşım da yaralandı. Bu zanlıların bulunmasını istiyorum onlardan şikayetçiyim."
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