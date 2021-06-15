15 Haziran koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 290 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 428 olarak kayıtlarda yer aldı.

15 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR!

15 Haziran koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

14 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ağır hasta sayısı 929 oldu, 4 bin 585 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836'ya yükseldi.

Test sayısı 57 milyon 223 bin 789'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 336 bin 73, vefat sayısı ise 48 bin 795 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'li aşı üreticisi Novavax'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, ABD ve Meksika'da yürütülen üçüncü aşama klinik denemelerde virüse karşı yüzde 90 bağışıklık sağladı.

Şirket, ABD ve Meksika'da 18 yaş üstü yaklaşık 30 bin denekle sürdürülen denemenin erken sonuçlarını yayımladı.

Virüsü önlemede şimdiye dek yüzde 90 başarı sağlayan aşının ciddi yan etkiye yol açmadığı bildirildi.

Deneklerin üçte ikisine aşı formülünün, üçte birine ise "placebo" denilen sahte formülün uygulandığı denemede, 14'ü aşının yapıldığı deney grubunda olmak üzere 77 kişide virüs tespit edildi.

Virüse yakalananlar arasında deney grubundakilerden hiçbiri hasta olmazken, kontrol grubunda 14 kişi orta ve ağır düzeyde belirtiler gösterdi.

"NVX-CoV2373" adı verilen aşının 3'üncü aşama klinik denemelerine 24 Eylül 2020'de İngiltere'de başlanmıştı. 18 ile 84 yaşları arasındaki 15 bin gönüllünün katıldığı denemenin 29 Ocak'ta yayımlanan erken sonuçlarında aşının yüzde 89,3 etkili olduğu bildirilmişti.

İngiltere'nin ardından ABD ve Meksika'da 33 bin gönüllünün katılması hedefiyle ayrı bir üçüncü aşama deneme başlatılmıştı.

Genetik mühendisliğiyle üretilmiş Kovid-19 glikoprotein partikülünü içeren aşı adayı, şirketin diğer aşılarında kullandığı güçlendirici katkı maddesiyle (adjuvan) daha fazla antikor ve daha uzun süreli bağışıklık üreterek, bağışıklık tepkisini artırmayı amaçlıyor.

ABD hükümeti, Maryland eyaletinde faaliyet gösteren şirket, eylülden itibaren ayda 100 milyon doz Kovid-19 aşısı üretmeyi hedefliyor.

Şirketin ürettiği aşıların Kovid-19 Aşıları Küserel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla ihtiyaç durumundaki ülkelere ulaştırılması amaçlanıyor.